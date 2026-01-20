Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу оторвать тебе голову». Хукер обратился к Пимблетту, пошутившему о его матери

«Хочу оторвать тебе голову». Хукер обратился к Пимблетту, пошутившему о его матери
Комментарии

Австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Дэн Хукер грубо ответил британцу Пэдди Пимблетту, заявившему, что со своими навыками борьбы он даже не смог бы оттащить насильника от матери.

«Хочешь поиграть — получишь результат. Хочешь опуститься до такого? Есть вещи, о которых не говорят. Он хотел реакции — и получил её. Если ты опускаешься низко, я опущусь ещё ниже. Хочешь нести такую мерзость? Тогда я придумаю самую отвратительную вещь, какую смогу, и тоже вытащу это на свет. Он меня реально взбесил.

Он реально задел меня за живое. Он добился реакции. Он хотел вывести меня из себя — он вывел. Я хотел сказать что-то, так что чувства взаимны. Я хочу оторвать тебе голову, когда увижу в следующий раз. Теперь ты хочешь сделать то же самое со мной. Теперь чувства взаимны. У меня нет намерения мириться. Возврата оттуда уже нет», — сказал Хукер на YouTube-канале CombatTV.

Материалы по теме
Арман Царукян предложил провести UFC турнир Гран-при на 8 человек, чтобы выявить лучшего
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android