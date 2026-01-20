«Хочу оторвать тебе голову». Хукер обратился к Пимблетту, пошутившему о его матери

Австралийский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Дэн Хукер грубо ответил британцу Пэдди Пимблетту, заявившему, что со своими навыками борьбы он даже не смог бы оттащить насильника от матери.

«Хочешь поиграть — получишь результат. Хочешь опуститься до такого? Есть вещи, о которых не говорят. Он хотел реакции — и получил её. Если ты опускаешься низко, я опущусь ещё ниже. Хочешь нести такую мерзость? Тогда я придумаю самую отвратительную вещь, какую смогу, и тоже вытащу это на свет. Он меня реально взбесил.

Он реально задел меня за живое. Он добился реакции. Он хотел вывести меня из себя — он вывел. Я хотел сказать что-то, так что чувства взаимны. Я хочу оторвать тебе голову, когда увижу в следующий раз. Теперь ты хочешь сделать то же самое со мной. Теперь чувства взаимны. У меня нет намерения мириться. Возврата оттуда уже нет», — сказал Хукер на YouTube-канале CombatTV.