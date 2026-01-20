Алмейда заменит Спэнна в поединке с Куниевым

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда заменит американца Райана Спэнна в поединке с россиянином Ризваном Куниевым. Об этом сообщает инсайдер Лео Гимараеш.

Бой состоится на турнире UFC Fight Night 266, который пройдёт 7 февраля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в последнем поединке Алмейда встречался с другим россиянином Александром Волковым и потерпел поражение раздельным решением судей.

Ризвану Куниеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2025-м впервые выступил в UFC, в июне на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан) проиграв раздельным судейским решением американцу Кёртису Блэйдсу.