Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алмейда заменит Спэнна в поединке с Куниевым

Алмейда заменит Спэнна в поединке с Куниевым
Комментарии

Бразильский боец смешанных единоборств Жаилтон Алмейда заменит американца Райана Спэнна в поединке с россиянином Ризваном Куниевым. Об этом сообщает инсайдер Лео Гимараеш.

Бой состоится на турнире UFC Fight Night 266, который пройдёт 7 февраля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в последнем поединке Алмейда встречался с другим россиянином Александром Волковым и потерпел поражение раздельным решением судей.

Ризвану Куниеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2011 году, в 2025-м впервые выступил в UFC, в июне на турнире UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан) проиграв раздельным судейским решением американцу Кёртису Блэйдсу.

Материалы по теме
Шаг к титульнику для Умара, последний шанс Крылова. Чего ждать от россиян на UFC 324
Шаг к титульнику для Умара, последний шанс Крылова. Чего ждать от россиян на UFC 324
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android