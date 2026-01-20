Звезда WWE рассказала, почему рестлеры любят приезжать и выступать в Европе

34-летняя канадская рестлерша Челси Энн Кардона, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) под именем Челси Грин, высказалась о футбольных фанатах.

— Болельщики здесь, на «Стэмфорд Бридж», очень страстные, и мы знаем, что фанаты WWE эмоционально вовлечены в живые шоу. Ты чувствуешь, что здесь есть естественная связь?

— Да! Удивительная общность, которую я заметила между футболом и WWE, — это кричалки, которые есть у вас, ребята. Они теперь просочились и в реслинг, и мы все это очень любим. Одна из наших любимых вещей при приезде в Европу — это футбольные кричалки, которые теперь звучат на наших аренах.

— Это самое большое отличие, которое ты заметила между английской публикой и публикой в Америке и Канаде?

— Я всегда говорю, что одна из моих любимых публик — это публика в Англии, потому что вы, ребята, так фанатично относитесь к своим кричалкам. Вы можете скандировать три часа подряд и никогда не уставать. Это само по себе невероятный талант!

— Ты выступала на арене «Уэмбли» в пятницу вечером. Как тебе этот опыт?

— Раньше я выступала только на «O2 Арене», так что я была рада оказаться на «Уэмбли», что меня не разочаровало. Фанаты оказались потрясающими. Это было наше первое трёхчасовое шоу в Великобритании, и это было просто волшебно.

— У тебя есть семья в Англии. Ты часто приезжаешь сюда?

— Да, конечно, я была здесь в декабре, навещая семью, а ещё я была здесь в марте, когда моя мама выходила замуж в Девоне!

— А насколько тебе нравится бывать в Лондоне?

— Сколько у вас есть времени (смеётся)?! Мне нравятся пабы, мне нравится еда — особенно индийская, так что я люблю приезжать сюда и есть карри. Мне нравится ваша культура, мне нравится история и всё такое. В Америке у нас этого нет в таком же виде, поэтому я просто обожаю приезжать в Лондон, ходить пешком повсюду и исследовать город. Это лучшее.