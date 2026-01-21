Умалатов снялся с боя с Абдурагимовым, его заменит Сент-Луис

Финалист сезона лиги PFL в полусредней весовой категории 32-летний россиянин Магомед Умалатов не примет участия в поединке с представителем Франции Абдулом Абдурагимовым, который должен был состояться 7 февраля на турнире PFL в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальных сетях.

Как сообщается, Умалатова заменит Кендли Сент-Луис.

В последнем поединке Умалатов одержал победу нокаутом над Энтони Айви. Бой состоялся в июне 2025 года на турнире PFL World Tournament 5. На счету Умалатова 18 побед и одно поражение в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Абдурагимов последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире PFL Europe 4, победив Лауреано Старополи решением судей. В его активе 19 побед, одно поражение и один бой, который был признан несостоявшимся.