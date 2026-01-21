Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умалатов снялся с боя с Абдурагимовым, его заменит Сент-Луис

Умалатов снялся с боя с Абдурагимовым, его заменит Сент-Луис
Комментарии

Финалист сезона лиги PFL в полусредней весовой категории 32-летний россиянин Магомед Умалатов не примет участия в поединке с представителем Франции Абдулом Абдурагимовым, который должен был состояться 7 февраля на турнире PFL в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальных сетях.

Как сообщается, Умалатова заменит Кендли Сент-Луис.

В последнем поединке Умалатов одержал победу нокаутом над Энтони Айви. Бой состоялся в июне 2025 года на турнире PFL World Tournament 5. На счету Умалатова 18 побед и одно поражение в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Абдурагимов последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире PFL Europe 4, победив Лауреано Старополи решением судей. В его активе 19 побед, одно поражение и один бой, который был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Видео
Усман Нурмагомедов показал подготовку к защите титула PFL
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android