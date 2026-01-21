«Отдал бы все свои деньги». Царукян рассказал, чем готов пожертвовать ради титула в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о желании получить титульный поединок и завоевать чемпионский пояс.

«Титул чемпиона UFC мне нужен больше всего на свете. Я бы отдал все свои деньги, все свои часы, все свои машины, лишь бы заполучить этот пояс», — сказал Царукян в эфире подкаста Деметриуса Джонсона.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.