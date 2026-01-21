Скидки
«Не надо его так зажимать». Американский боец раскритиковал UFC из-за ситуации с Царукяном

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун высказался о положении в организации российского легковеса Армана Царукяна.

«Грустная ситуация. Мне жаль парня. Очевидно, он из хорошей семьи, у него есть деньги, поэтому он не переживает излишне из-за этого дерьма, но его не должны так зажимать.

Это отстой. Вы вложили столько труда, времени, принимали верные решения… Я не понимаю, почему UFC так сильно злятся из-за его отказа от боя. Он травмировался. Понимаю, он получил травму в самый неподходящий момент, думаю, здесь имела место какая-то глупость, я бы хотел услышать настоящую историю об этом», — сказал Браун в подкасте The Fighter vs. The Writer.

