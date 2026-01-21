Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду

Экс-чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о предстоящем поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, победитель боя между Нурмагомедовым и Фигейреду определится в партере. Умар точно повалит Дейвисона, и они будут выяснять сильнейшего в грэпплинге. У Фигейреду чёрный пояс по джиу-джитсу, но я бы всё равно поставил на победу Умара. Дагестанские бойцы редко проигрывают. Если это и случается, то из-за усталости», — сказал Джонсон в подкасте JAXXON.

