Бокс/ММА

Царукян — о своей семье: здорово, когда можешь позвонить и попросить $ 500 тыс. на машину

Царукян — о своей семье: здорово, когда можешь позвонить и попросить $ 500 тыс. на машину
Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян высказался о социальном статусе своей семьи.

«Здорово, когда у твоей семьи есть деньги. Ты можешь позвонить отцу и попросить $ 500 тыс. на новую машину. Разве это плохо? Если ты этого заслуживаешь?

Если ты просто глупый богатей, транжирящий деньги отца и ничего не делающий, то, очевидно, ты просто избалованный мальчишка. Но если ты усердно трудишься, делаешь что-то полезное, и отец даёт тебе деньги, то ты имеешь право их тратить», – сказал Арман Царукян в подкасте One Night with Steiny.

