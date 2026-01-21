Скидки
Дю Плесси — о бое с Чимаевым: мне было скучно

Бывший чемпион UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о поражении в поединке с Хамзатом Чимаевым, состоявшемся на турнире UFC 319.

«Как я уже говорил, респект ему. Он вышел и сделал то, что нужно было сделать. Это не тот бой, которого я бы хотел, учитывая всю шумиху. Не самый интересный бой для просмотра. Мне было скучно, а я был в клетке (смеётся). Хотя он сделал всё для того, чтобы забрать пояс. Если таково ваше решение, что ж, тем лучше для вас. У каждого свои приоритеты», — сказал Дрикус дю Плесси в интервью Fight Forecast.

