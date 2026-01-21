Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Изюминка пропала». Камил Гаджиев высказался о современных MMA

«Изюминка пропала». Камил Гаджиев высказался о современных MMA
Комментарии

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что современные MMA стали прагматичнее, из-за чего потеряли в зрелищности.

«Сейчас дрались Коков и Темиров. Оба крепкие, здоровые. Почему мы должны это смотреть, если мы не личные поклонники Кокова или Темирова? Я не знаю. Никто не стремится, чтобы удивить.

Раньше люди владели не всеми навыками. А Коков и Темиров всё умеют, поэтому они не могут друг друга ничем удивить и не хотят лишний раз рисковать. Поэтому идёт работа на результат…

Какая-то изюминка пропала! Пересмотрите первые турниры UFC — вы поймёте, о чём я», —сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
«Нужно побеждать красиво». Александр Емельяненко раскритиковал современные MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android