«Изюминка пропала». Камил Гаджиев высказался о современных MMA

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что современные MMA стали прагматичнее, из-за чего потеряли в зрелищности.

«Сейчас дрались Коков и Темиров. Оба крепкие, здоровые. Почему мы должны это смотреть, если мы не личные поклонники Кокова или Темирова? Я не знаю. Никто не стремится, чтобы удивить.

Раньше люди владели не всеми навыками. А Коков и Темиров всё умеют, поэтому они не могут друг друга ничем удивить и не хотят лишний раз рисковать. Поэтому идёт работа на результат…

Какая-то изюминка пропала! Пересмотрите первые турниры UFC — вы поймёте, о чём я», —сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.