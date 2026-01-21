Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду: дата и время, во сколько начало, где смотреть

25 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборства UFC 324. В предварительном карде бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов сразится с бразильским экс-чемпионом Дейвисоном Фигейреду.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Начало предварительного карда – в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Умару Нурмагомедову 30 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету семь побед и одно поражение.

Дейвисону Фигейреду 38 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету 14 побед, пять поражений и одна ничья.