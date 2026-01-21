Гаджиев: ждал появления Амосова в UFC, это боец очень высокого уровня

Российский промоутер Камил Гаджиев высказался о подписании бывшего чемпиона Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) украинца Ярослава Амосова в UFC.

«Что если Ярослав Амосов блестяще выиграет два своих поединка в UFC? А он, скорее всего, выиграет, потому что это боец очень, очень высокого уровня. И уже очень много лет. Я вообще ждал его появления в UFC давно… Об этом говорит его статистика, об этом говорят и люди, которые с ним тренируются, наши же соотечественники.

На это сколько нужно времени? Я думаю, примерно год. То есть через год, если у Ярика будет всё в порядке, заговорят о поединке Махачев – Амосов. Будет ли Ислам к этому времени ещё выступать, вопрос», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.