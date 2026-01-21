Джастин Гэтжи объяснил поражения в боях с Оливейрой и Холлоуэем

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о досрочных поражениях в боях с бразильцем Чарльзом Оливейрой и соотечественником Максом Холлоуэем.

«С кем бы я хотел сразиться? Честно, с победителем боя за титул BMF. Отстойно оправдываться, но это единственные парни, которые встретились со мной, когда я не был на высоте, по двум разным причинам.

Я уже рассказывал, что разбился на мотоцикле за 18 дней до боя с Оливейрой и ударился головой о дорогу. Я был не в лучшей форме перед этим боем. Что же касается Макса, то это был психологический вопрос», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.