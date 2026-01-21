«Можно сказать, слили с Гран-при». Мусаев объяснил, почему не бился больше года

Победитель Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Шамиль Мусаев высказался о годичном простое без выступлений.

«Нет, проблем с визой у меня не было. У меня была виза, но она заканчивалась. Просто на новый сезон мы не договорились, и на этой почве меня, можно сказать, слили с Гран-при. Я думал участвовать в Гран-при, у меня было такое желание. А там они хотели, чтобы чемпион дрался с чемпионом, и вот так получилось», — сказал Мусаев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, 7 февраля на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Мусаев сразится за титул PFL с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым.