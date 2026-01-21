Гэтжи: хочу довести Пимблетта до поздних раундов и нанести ему серьёзный урон

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Всё сводится к кардио. Я пытаюсь измотать соперников. Когда они устают, я могу делать с ними всё, что захочу, именно этого я и буду добиваться в этом бою. Так я выиграл бой с Физиевым, бой с Чендлером. К счастью для них, это был трёхраундовый поединок, если бы он был пятираундовым, я бы тяжело их покалечил. Я очень хочу довести этого парня до поздних раундов и нанести ему серьёзный урон», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 324.