Боец UFC Букаускас: люди быстро забыли, чего добился Аспиналл, из-за тычка в глаз

Литовский боец UFC Модестас Букаускас высказался о критике одноклубника и чемпиона в тяжёлом весе (до 120 кг) британца Тома Аспиналла после боя с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 321.

«Когда видишь такое в интернете… Мне просто жаль Тома. Он был человеком компании. Он принял бой против Павловича на двухнедельном уведомлении. Он ждал Джонса. Он делал всё для компании и показывал такие прекрасные выступления… Он финишировал людей в первом раунде. Люди как будто бы быстро забыли, чего он добился, из-за тычка в глаз. Хочется спросить, а кто-нибудь из них получал тычок в глаз?» — приводит слова Букаускаса издание MMA Fighting.