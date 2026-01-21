Скидки
Гэтжи — о бое с Пимблеттом: я 10 раз был аутсайдером в UFC, мне это нравится

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Пэдди Пимблетт набрал серьёзный ход, он очень уверенный в себе чувак. Но фанаты переменчивы. Они забыли, насколько я хорош в этом спорте. Мне нравится быть аутсайдером. Это мой 15-й бой в UFC, 10 раз я был аутсайдером. Насколько я помню, мои лучшие выступления случались, когда люди списывали меня со счетов», — сказал Джастин Гэтжи в интервью ESPN.

