Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я должен этим заниматься». Царукян рассказал, как принял решение стать MMA-бойцом

«Я должен этим заниматься». Царукян рассказал, как принял решение стать MMA-бойцом
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о приходе в смешанные единоборства.

«Я понял, что грэпплинг это скучно. Я выиграл чемпионат России, когда мне было 17 лет, за шесть или восемь месяцев [тренировок]. Я посетил MMA-шоу в своём городе, увидел людей, восемь тысяч человек, бойцы шли к клетке под музыку, и я был очень впечатлён. Я сказал: «Я должен этим заниматься». Потому что мне нравится драться. Почему бы и нет? И через шесть-восемь месяцев я дебютировал как профессионал. Сразу же, никаких любительских боёв», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Mighty.

Материалы по теме
Царукян: бойцы из Чечни и Дагестана захватили бы UFC, если бы их подписывали
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android