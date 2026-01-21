«Я должен этим заниматься». Царукян рассказал, как принял решение стать MMA-бойцом

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о приходе в смешанные единоборства.

«Я понял, что грэпплинг это скучно. Я выиграл чемпионат России, когда мне было 17 лет, за шесть или восемь месяцев [тренировок]. Я посетил MMA-шоу в своём городе, увидел людей, восемь тысяч человек, бойцы шли к клетке под музыку, и я был очень впечатлён. Я сказал: «Я должен этим заниматься». Потому что мне нравится драться. Почему бы и нет? И через шесть-восемь месяцев я дебютировал как профессионал. Сразу же, никаких любительских боёв», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Mighty.