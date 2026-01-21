Мусаев: дагестанцы — лучшие в мире, приходится с ними биться

Победитель Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Шамиль Мусаев высказался о конкуренции с земляками на международной арене.

«Приходится биться. Дагестанцы — лучшие во всём мире, приходится с ними состязаться. А так, конечно, со своими драться бы не хотелось. Всё-таки земляки. Чуть другой настрой всё равно бывает. На бойцов из других стран по-другому настраиваешься, а со своими братское отношение тоже присутствует. Если честно, я не рад, что дерусь с земляком, но приходится. Однако уже когда выхожу в клетку, не думаю — из Дагестана он или нет», — сказал Мусаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.