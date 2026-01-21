Скидки
Мусаев рассказал, что мог подписаться в UFC до перехода в PFL

Комментарии

Победитель Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Шамиль Мусаев рассказал о несостоявшемся подписании в UFC.

«Да, прежде чем перейти в PFL, хотел подписаться в UFC. Но не получилось, и я пошёл в PFL. А так мне каждый день по 5-10 сообщений от разных людей приходит в социальных сетях: «Давай в UFC, давай в UFC». Были люди, которые говорили, что сделают, могут подписать, но всё так и осталось разговорами. Вадим Немков говорил, что UFC неинтересны российские бойцы? Мне такого не говорили, но факт в том, что меня не подписали. Не знаю, что там говорили, как разговаривали. Может, вообще даже не разговаривали», — сказал Мусаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

