Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян объяснил, почему проводит борцовские схватки между боями.

«К примеру, у меня нет боя. Хорошо, я могу полететь покататься на сноуборде где-нибудь, могу полететь в Таиланд. Конечно, тренируюсь, но не тренируюсь так, будто что-то назревает. Я готовился к схватке с Тайсумовым, он снялся, и я боролся с Мехди Байдулаевым. И для этой схватки поехал в горы, заперся там не три недели и тренировался. Когда ты выходишь оттуда, чувствуешь себя иначе. Это даёт мне мотивацию делать что-то. Если ничего нет, ты что-то отработаешь в зале, а затем уйдёшь», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Mighty.