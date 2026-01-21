Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян объяснил, почему проводит борцовские схватки между боями

Арман Царукян объяснил, почему проводит борцовские схватки между боями
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян объяснил, почему проводит борцовские схватки между боями.

«К примеру, у меня нет боя. Хорошо, я могу полететь покататься на сноуборде где-нибудь, могу полететь в Таиланд. Конечно, тренируюсь, но не тренируюсь так, будто что-то назревает. Я готовился к схватке с Тайсумовым, он снялся, и я боролся с Мехди Байдулаевым. И для этой схватки поехал в горы, заперся там не три недели и тренировался. Когда ты выходишь оттуда, чувствуешь себя иначе. Это даёт мне мотивацию делать что-то. Если ничего нет, ты что-то отработаешь в зале, а затем уйдёшь», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Mighty.

Материалы по теме
Царукян — о своей семье: здорово, когда можешь позвонить и попросить $ 500 тыс. на машину
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android