«Не почувствовал пацана». Мусаев оценил переход Махачева в полусредний вес

Победитель Гран-при PFL россиянин Шамиль Мусаев прокомментировал победу соотечественника Ислама Махачева в поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Прекрасно. Но я, если честно, не думал, что он так легко выиграет. Ожидал, что будет тяжёлый бой. Думал, что Делла Маддалена себя проявит, но он ничего не смог сделать. Ислам просто не почувствовал пацана. Перспективы Ислама и возможный бой с Топурией? Не знаю, если честно. Топурия же маленький», — сказал Мусаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.