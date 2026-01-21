Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо

Фёдор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо
Комментарии

Российский ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо.

«Приказ был подписан 13 января 2026 года. Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации самбо.

В качестве спортсмена Емельяненко девять раз становился чемпионом России по боевому самбо и четырежды выигрывал чемпионат мира. Является заслуженным мастером спорта.

Комментарии
