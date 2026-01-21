Российский ветеран смешанных единоборств Фёдор Емельяненко получил звание заслуженного тренера России по самбо.

«Приказ был подписан 13 января 2026 года. Высокое государственное звание стало признанием многолетнего вклада Федора Емельяненко в развитие самбо, подготовку спортсменов высокого уровня и укрепление авторитета отечественной школы единоборств», — говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации самбо.

В качестве спортсмена Емельяненко девять раз становился чемпионом России по боевому самбо и четырежды выигрывал чемпионат мира. Является заслуженным мастером спорта.

