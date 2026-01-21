Скидки
Готье — о бое с Пуляевым на UFC 324: я его финиширую, нет сценария, при котором он победит

Камерунский боец смешанных единоборств (ММА) Атеба Готье поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Андреем Пуляевым. Спортсмены сразятся в ночь на 25 января мск в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 324.

«Очевидно, знаю, что финиширую его. Да, хочу драться. Не существует сценария, при котором он окажется победителем или при котором я не завершу бой досрочно. Я его финиширую», — сказал Готье в интервью обозревателю Ариэлю Хельвани.

На счету Пуляева в смешанных единоборствах 10 побед и три поражения. В активе Готье девять побед при одном поражении.

