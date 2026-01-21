Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт ответил на критику, что турнир в Белом доме политизирован

Дана Уайт ответил на критику, что турнир в Белом доме политизирован
Комментарии

Президент промоушена UFC Дана Уайт ответил на критику относительно политизированности предстоящего турнира на территории Белого дома в Вашингтоне.

«Джордж Буш был фанатом бейсбола, Обама — фанатом НБА, а Трамп — фанатом UFC. Не думаю, что тот факт, что кто-то из них был фанатом, сделал какой-либо вид спорта слишком политизированным», — приводит слова Уайта Bloomberg.

Напомним, турнир UFC в Белом доме США запланирован на 14 июня 2026 года. По словам Уайта, на территории объекта организаторы смогут разместить до пяти тысяч зрителей. Ещё около 85 тыс. зрителей смогут увидеть событие с больших экранов.

Материалы по теме
Белый дом, российские чемпионы и культовые возвращения. Чего мы ждём от MMA в 2026 году
Белый дом, российские чемпионы и культовые возвращения. Чего мы ждём от MMA в 2026 году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android