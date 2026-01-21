Мусаев: полусредний дивизион PFL лучше, чем в UFC

Победитель Гран-при PFL в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Шамиль Мусаев сравнил уровень полусреднего дивизиона в PFL и UFC.

«Нахожусь в PFL, так что мне интересны бойцы отсюда, их бы как-то преодолеть. Здесь тоже серьёзная конкуренция в 77 кг. Лучше, чем в UFC, я считаю. Кто есть в UFC в топ-5, например? Шавката я знаю, а про Гарри и Пратеса впервые слышу вообще», — сказал Мусаев в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Напомним, 7 февраля на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Мусаев сразится за титул PFL с соотечественником Рамазаном Курамагомедовым.

Ранее Мусаев признался, что мог перейти в UFC.