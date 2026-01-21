Скидки
Видео: Арман Царукян реализовал пенальти, вызвав восторг у юных футболистов

Видео: Арман Царукян реализовал пенальти, вызвав восторг у юных футболистов


Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян посетил футбольное мероприятие, где совершил 11-метровый удар. Российско-армянский спортсмен его уверенно реализовал, чем вызвал восторг юных футболистов.

Боец UFC Арман Царукян реализовал пенальти, вызвав восторг у юных футболистов:

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Царукян встречался с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Арман победил во втором раунде, применив удушающий приём. В общей сложности на счету Царукяна в смешанных единоборствах 23 победы при трёх поражениях.

Ранее Царукян объяснил, почему проводит борцовские схватки между боями.


