Царукян рассказал, каким видом спорта он занимался до перехода в борьбу в 17 лет

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался, что в детстве он начинал заниматься хоккеем и потратил на эту игру восемь лет жизни.

«С 9 до 17 лет я играл в хоккей. С шести до девяти занимался вольной борьбой. В хоккее у меня получалось лучше, чем в борьбе. Хотел стать настоящим хоккеистом и зарабатывать деньги на этом. Переход в борьбу был похож на начало с нуля. Но я был ещё молод, поэтому очень хорошо освоился там», — сказал Царукян в подкасте Деметриуса Джонсона.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.