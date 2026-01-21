Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян рассказал, каким видом спорта он занимался до перехода в борьбу в 17 лет

Царукян рассказал, каким видом спорта он занимался до перехода в борьбу в 17 лет
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян признался, что в детстве он начинал заниматься хоккеем и потратил на эту игру восемь лет жизни.

«С 9 до 17 лет я играл в хоккей. С шести до девяти занимался вольной борьбой. В хоккее у меня получалось лучше, чем в борьбе. Хотел стать настоящим хоккеистом и зарабатывать деньги на этом. Переход в борьбу был похож на начало с нуля. Но я был ещё молод, поэтому очень хорошо освоился там», — сказал Царукян в подкасте Деметриуса Джонсона.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

Материалы по теме
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Ест килограммами, бьёт фриков и отжигает на интервью. Пиар Царукяна — идеален
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android