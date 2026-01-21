Скидки
Фото: 44-летний Жорж Сен-Пьер показал актуальную физическую форму

Комментарии

Прославленный канадский боец смешанных единоборств (ММА) Жорж Сен-Пьер разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Бывший спортсмен продемонстрировал актуальную физическую форму.

«Подсушен и голоден — вот что такое максимальная дисциплина. Осталось всего несколько часов», – подписал фото Сен-Пьер.

Фото: Из личного архива Жоржа Сен-Пьера

В настоящий момент канадском ветерану 44 года. В последний раз Жорж выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил представителя Великобритании Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.

