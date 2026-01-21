Скидки
Экс-тяжеловес UFC Жаирзиньо Розенстрайк задержан во Флориде — источник

Комментарии

Экс-боец тяжёлого дивизиона UFC из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк был задержан 19 января 2026 года в штате Флорида (США). Об этом информирует Waterkant.net со ссылкой на данные офиса шерифа округа Броуард.

Сообщается, что Розенстрайк обвиняется в домашнем насилии и незаконном лишении свободы. Оба дела находятся на стадии рассмотрения, решение суда ещё не вынесено. Кроме того, на бойца наложен иммиграционный арест, что может ограничивать его освобождение даже при выплате залога.

Супруга Розенстрайка заявила в социальных сетях, что задержание произошло после конфликта с соседом, в который пришлось вмешаться полиции. Залог уже внесён, ожидается дальнейшее разбирательство.

