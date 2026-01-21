Скидки
Бокс/ММА

«Хабиб видит мой уровень». Царукян — о словах Нурмагомедова

«Хабиб видит мой уровень». Царукян — о словах Нурмагомедова


Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян высказался о словах Хабиба Нурмагомедова, заявившего ранее, что Арман легко может победить Илию Топурию.

«Хабиб — один из лучших бойцов, знает всё лучше всех. Не только Хабиб, все говорят, что я могу победить Илию. Но Хабиб — лучший борец, он знает, может видеть мой уровень, вот почему он сказал, что я могу легко перебороть Илию», — сказал Топурия в эфире подкаста Complex.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

