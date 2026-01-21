Арман Царукян предположил, почему пока не получил титульный бой в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян ответил на вопрос по поводу ситуации с титульным боем.

– Все мы думали, что ты получишь шанс на титул. Что же произошло?

– На самом деле, ничего не произошло. Всё в порядке. Дело чисто в бизнесе UFC. Я был запасным бойцом в прошлом и этом году, провёл бой с Дэном Хукером — и всё равно не получил титульный шанс. Да, это просто бизнес. Ничего страшного. Я обязательно получу свой титульник, — сказал Царукян в подкасте с Деметриусом Джонсоном.

Ранее Царукян прокомментировал недавние слова легенды UFC Хабиба Нурмагомедова.

Боец UFC Арман Царукян посетил матч НБА: