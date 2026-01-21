Дон Дэвис опубликовал заявление об уходе с поста председателя PFL

Основатель лиги PFL Дон Дэвис официально объявил об уходе с поста председателя компании.

«С того момента, как я основал Professional Fighters League восемь лет назад, эта лига стала делом моей жизни. Моим видением было создание инновационной и премиальной ММА-компании как достойной альтернативы для тех, кто в этом нуждается или этого хочет.

Мы начинали с нуля, если не считать всеобщего скептицизма. Вопреки всему мы добились успеха. Сейчас PFL — однозначно ММА-компания №2 в мире и единственный другой премиальный продукт. От нуля бойцов до 80 из топ-300 мирового рейтинга на эксклюзивных контрактах. От нуля живых турниров до 24 событий в год на четырёх континентах. От нуля вещания до 190 стран с 20 крупнейшими медиа-партнёрами. От нуля зрителей до двух миллионов в среднем на ТВ и стримингах по всему миру за турнир. От нуля подписчиков в соцсетях до 30 миллионов активных пользователей на всех платформах.

Сегодня я покидаю пост председателя PFL. Глубоко забочусь о каждом сотруднике, высоко ценю каждого инвестора, глубоко уважаю наших бойцов и искренне признателен всем нашим фанатам, которые поддерживали эту компанию — я отдал вам всё, что у меня было. Глобальное присутствие PFL, ценные активы и положение на рынке никогда ранее не достигались в ММА за пределами UFC. Уверен, этот фундамент должен привести к большим успехам в будущем.

PFL изменила этот великий спорт к лучшему — значимые инновации, уникальная глобальная экспансия, расширение прав бойцов. И компания только начинает свой путь. Я любил сражаться за создание PFL. А за что сражаетесь вы?» — говорится в письме Дэвиса, которое было опубликовано пресс-службой PFL.

