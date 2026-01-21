Арман Царукян обозначил сроки для следующего боя в UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян рассказал о возможных сроках своего следующего поединка в организации. Спортсмен отметил, что не планирует возвращаться в октагон раньше лета 2026 года.

«Конечно, я хочу драться, но я только провёл бой в ноябре. Так что мой следующий поединок, скорее всего, будет в июне-июле. Посмотрим, как всё сложится в ближайший уикенд, и как дальше будет развиваться ситуация с титулом BMF», — сказал Царукян в подкасте с Деметриусом Джонсоном.

Ранее Царукян ответил на вопрос по поводу ситуации с титульным поединком.

Царукян реализовал пенальти, вызвав восторг у юных футболистов: