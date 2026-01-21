Скидки
Контракт Джейка Пола с PFL был расторгнут

Американский блогер и боксёр Джейк Пол больше не имеет отношения к промоушену PFL. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях инсайдер Ариэль Хельвани.

Напомним, Пол подписал контракт с промоушеном в 2023 году, однако так и не дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах.

Джейку Полу 28 лет. В профессиональном рекорде в боксе американского атлета 12 побед и два поражения. В профи он дебютировал в январе 2020 года.

Пол сломал челюсть в двух местах в поединке с британцем Энтони Джошуа. Он прошёл 20 декабря в Майами (США) и завершился поражением Джейка Пола нокаутом в шестом раунде.

