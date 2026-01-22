Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Арман Царукян: готов выйти на бой с Амандой Нуньес

Арман Царукян: готов выйти на бой с Амандой Нуньес
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян в шутку рассказал, что готов выйти на поединок с Амандой Нуньес. Ранее стало известно, что бой Аманды с Кайлой Харрисон отменён из-за травмы последней. Спортсменки должны были сразиться на турнире UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе. Царукян там же будет страховать бой между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

«Я здесь в качестве запасного бойца. Вот, например, поединок Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон. Харрисон получила травму. Если потребуется, я готов выйти на бой и с Амандой», – сказал Царукян в подкасте с Деметриусом Джонсоном.

Материалы по теме
Арман Царукян обозначил сроки для следующего боя в UFC

Царукян попробовал более 10 десертов за раз:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android