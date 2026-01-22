Арман Царукян: готов выйти на бой с Амандой Нуньес

Первый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян в шутку рассказал, что готов выйти на поединок с Амандой Нуньес. Ранее стало известно, что бой Аманды с Кайлой Харрисон отменён из-за травмы последней. Спортсменки должны были сразиться на турнире UFC 324, который состоится 25 января в Лас-Вегасе. Царукян там же будет страховать бой между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом.

«Я здесь в качестве запасного бойца. Вот, например, поединок Аманды Нуньес и Кайлы Харрисон. Харрисон получила травму. Если потребуется, я готов выйти на бой и с Амандой», – сказал Царукян в подкасте с Деметриусом Джонсоном.

