Гэтжи заявил, что в 2020-м единственный способ победить Хабиба — попытаться убить его

37-летний американский двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи высказался о поединке с прославленным 37-летним российским бойцом, бывшим чемпионом UFC, а ныне членом Зала славы Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 254 в 2020 году.

«Он был в уязвимом положении, в этом нет никаких сомнений. Но опять же, учитывая, что его отец недавно умер, думаю, мне пришлось бы его убить, а в его ногах нет жизненно важных органов, так что, может, и нет», — приводит слова Гэтжи издание CBS Sports.

Свой следующий поединок Джастин проведёт за временный титул в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом. Бой состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

