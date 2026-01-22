Умар Нурмагомедов — о Петре Яне: мы не враги, но и не друзья

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов прокомментировал заявление своего старшего брата, бывшего чемпиона UFC, а ныне члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, о наличии неприязни между ним и действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянином Петром Яном.

«Это значит, что мы не друзья. Мы не враги, но мы и не друзья. Это будет большой бой для нашей страны — два парня дерутся за титул. Вот и всё. Я смотрю на это так: все, кто стоит напротив меня в клетке, — мои соперники. Это самое важное. За пределами клетки у меня с ними нет проблем. Одна из причин, почему мы не нравимся друг другу, заключается в том, что, если мы подерёмся, мы будем избивать друг друга. Если кто-то завершит карьеру, никакого конфликта не будет. Думаю, такую позицию занимают все бойцы. Никто не дерётся с друзьями», – заявил Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Дейвисоном Фигейреду.