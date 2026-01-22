Гэтжи — о борьбе Пимблетта: он всего лишь человек, а не Хабиб Нурмагомедов

37-летний американский двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке за временный титул в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Я действительно уверен, что могу бороться с Падди и избегу сабмишена, даже если он окажется сверху. Если я его уроню, то мне нужно оказаться сверху как можно быстрее. Мне нельзя колебаться или бояться борьбы. В конце концов, он всего лишь человек, а не Хабиб Нурмагомедов», — приводит слова Гэтжи TNT Sports.

В своём последнем бою Джастин победил Рафаэля Физиева единогласным судейским решением.