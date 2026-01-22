Джастин Гэтжи раскритиковал систему бонусов UFC

37-летний американский двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи раскритиковал систему бонусов в промоушене Даны Уайта.

«О чёрт, я получил 14 бонусов, но они в сумме не равняются и $ 1 млн — это неправильно. Бонусы должны быть намного больше. Конечно, я и сам должен был распоряжаться своими деньгами умнее, но я этого не сделал. До сих пор я слышу, как Даниэль Кормье говорит, что все бойцы турнира получат больше [из-за сделки с Paramount]. Я не получу ни одного лишнего доллара от этой сделки», — приводит слова Гэтжи издание MMAJunkie.

Свой следующий поединок Джастин проведёт за временный титул в лёгком весе с британцем Пэдди Пимблеттом. Бой состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).