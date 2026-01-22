Дана Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Усиком и Zuffa Boxing

Глава UFC и соучредитель новой боксёрской организации Zuffa Boxing Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что ведёт переговоры с непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком о возможном подписании контракта. Ранее об этом заявлял менеджер боксёра Сергей Лапин.

«Мы ведём переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми людьми в мире или кто имеет потенциал стать такими», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Глава UFC также пояснил, что планирует перенести успешную бизнес-модель UFC в бокс, чтобы создавать самые громкие бои. Он отметил, что если бы бокс с самого начала был выстроен как чёткий бизнес, как NFL или UFC, то сегодня он находился бы на совершенно другом уровне.