Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Усиком и Zuffa Boxing

Дана Уайт прокомментировал слухи о переговорах с Усиком и Zuffa Boxing
Комментарии

Глава UFC и соучредитель новой боксёрской организации Zuffa Boxing Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что ведёт переговоры с непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком о возможном подписании контракта. Ранее об этом заявлял менеджер боксёра Сергей Лапин.

«Мы ведём переговоры со всеми, кого считаем самыми талантливыми людьми в мире или кто имеет потенциал стать такими», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Глава UFC также пояснил, что планирует перенести успешную бизнес-модель UFC в бокс, чтобы создавать самые громкие бои. Он отметил, что если бы бокс с самого начала был выстроен как чёткий бизнес, как NFL или UFC, то сегодня он находился бы на совершенно другом уровне.

Сейчас читают:
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Новая империя Уайта пока запускается неуклюже. Всё, что нужно знать о Zuffa Boxing
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android