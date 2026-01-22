Член Зала славы сказал, когда Андертейкер должен был впервые проиграть на WrestleMania

53-летний бывший американский пауэрлифтер, олимпийский тяжелоатлет, стронгмен и рестлер Марк Генри, а также член Зала славы WWE, заявил, что должен был прервать стрик легендарного Андертейкера на WreslteMania 22 в 2006 году.

«Да, я должен был прервать его стрик на WrestleMania 22. И это была их идея — Винса [Макмэна] и Тейкера. Они считали, что Тейкеру нужно вызвать сочувствие. А я такой: «Только не от меня. Все будут ненавидеть меня, чувак. Вы пытаетесь меня подставить». Мне казалось, что они хотят меня подставить. Настолько нелепо это для меня звучало. Я говорил: «Нет, нет, нет. Вы заставите каждого рестлера в мире злиться на меня». И посмотрите, что произошло.

Фото: wwe.com

Что случилось, когда Тейкера победил на WrestleMania Брок Леснар? Как вы все тогда себя чувствовали? И до сих пор есть люди, которые злятся из-за того, что Тейкера победили. Они считали, что его стрик должен была уйти в могилу вместе с ним. И я это понимал. Знаете, как иногда просто чувствуешь, что что-то не так? Я такой: «Ах, чувак, это кажется неправильным». И я уверенно заявлял: «Нет. Не делайте этого со мной, пожалуйста». А они такие: «Ты понимаешь, насколько ты станешь популярнее?» А я: «Нет, не стану. Может, я буду популярен в офисе, но не среди фанатов. Они будут ненавидеть меня».

Фото: wwe.com

Но я был единственным, кто надрал ему зад на WrestleMania. Вернитесь и посмотрите матч. Я избивал его от тёрнбакла до тёрнбакла, а он победил. На всех фотографиях я душу его, что-то на него обрушиваю, ловлю и швыряю. Я доминировал в том матче, потому что они хотели поставить его в ситуацию, где будет казаться, что его можно победить. Потому что на тот момент Андертейкер… Он победил стольких людей и дошёл до точки, где все просто ожидали, что он выиграет у меня. Поэтому мне просто приятно осознавать, что я был частью процесса, который помог «очеловечить» Андертейкера. Поэтому теперь я могу лечь в могилу и быть довольным этим», — сказал Генри на YouTube-канале Inside The Ropes.