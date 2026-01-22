Скидки
«Очень сильно рассмешило». Пимблетт — о словах Гэтжи, что он заставит Пэдди обмочиться

«Очень сильно рассмешило». Пимблетт — о словах Гэтжи, что он заставит Пэдди обмочиться
Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт отреагировал на слова Джастина Гэтжи, заявившего, что он заставит британца обмочиться во время поединка.

«Вчера я видел ещё более смешной клип, где он сказал, что хочет заставить меня обмочиться. Это меня очень сильно рассмешило, потому что он проделал это с кем-то в своём самом первом бою. Но такова наша работа. Мы выходим туда, чтобы причинять друг другу боль. Мы не устроили бой на подушках. Мы дерёмся. Я знаю, что причиню ему боль. Я точно знаю. Если он хочет попытаться причинить боль мне, то мы здесь для этого. Таковы правила игры», — приводит слова Пимблетта издание MMAJunkie.

