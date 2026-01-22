Скидки
«Я просто не фанат». Дана Уайт — о футболе и любви к Роналду

Президент UFC Дана Уайт снова высказался о футболе, повторив своё давнее скептическое мнение об этом виде спорта. Несмотря на новую, более сдержанную формулировку, его позиция осталась прежней.

«Я не большой фанат футбола. Я люблю [Криштиану] Роналду, без неуважения к кому-либо из парней. Я просто не фанат футбола», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала Big Boy TV.

Однако ещё в 2022 году в разговоре с Sport Bible он высказывался гораздо резче, заявив, что «трёхлетние дети могут играть в него», и задав риторический вопрос о простоте забивания голов.

Уайт запустил новый боксёрский промоушен Zuffa Boxing. Проект нацелен на создание централизованной боксёрской лиги по аналогии с моделью UFC.

