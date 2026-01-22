Скидки
Пэдди Пимблетт: присылают контракт — подписываю его. Не отказываюсь ни от каких боёв

Пэдди Пимблетт: присылают контракт — подписываю его. Не отказываюсь ни от каких боёв
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт высказался о своём отношении к боям.

«Когда мне присылают контракт с именем, я подписываю его. Я не отказываюсь ни от каких боёв. Я выхожу вперёд и бьюсь с тем, чьё имя указано в контракте. Я думал, что буду драться с Джастином в октябре в Абу-Даби, но, кажется, он отказался. Теперь на кону стоит пояс. Он принял бой. Приятно наконец подраться с тем, с кем я собирался встретиться некоторое время назад», — приводит слова Пимблетта MMAJunkie.

Поединок Пэдди с Джастином Гэтжи за временный титул в лёгком весе состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

Комментарии
