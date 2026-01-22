Скидки
Дана Уайт признался, что желал поражения бойцу UFC, который ему не нравится

Дана Уайт признался, что желал поражения бойцу UFC, который ему не нравится
Президент UFC Дана Уайт признался, что в середине 2025 года хотел, чтобы один из бойцов промоушена проиграл свой бой.

«Наверное… в середине прошлого года. Послушайте, у нас тысяча парней по контракту. Я нравлюсь не всем им, и они не все нравятся мне, так что это совершенно нормально», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала BigBoyTV.

Фанаты в социальных сетях предположили, что речь может идти о Брайсе Митчелле, который вызвал скандал, назвав Адольфа Гитлера «хорошим парнем, сражавшимся за свою страну». Тогда Уайт резко осудил высказывание бойца, назвав его «самой глупой и невежественной чушью».

