Дана Уайт признался, что желал поражения бойцу UFC, который ему не нравится

Президент UFC Дана Уайт признался, что в середине 2025 года хотел, чтобы один из бойцов промоушена проиграл свой бой.

«Наверное… в середине прошлого года. Послушайте, у нас тысяча парней по контракту. Я нравлюсь не всем им, и они не все нравятся мне, так что это совершенно нормально», — заявил Уайт в интервью для YouTube-канала BigBoyTV.

Фанаты в социальных сетях предположили, что речь может идти о Брайсе Митчелле, который вызвал скандал, назвав Адольфа Гитлера «хорошим парнем, сражавшимся за свою страну». Тогда Уайт резко осудил высказывание бойца, назвав его «самой глупой и невежественной чушью».