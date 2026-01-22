Скидки
Пимблетт — о Гэтжи: он уже не будет прежним, но для меня это просто ещё один бой

Пимблетт — о Гэтжи: он уже не будет прежним, но для меня это просто ещё один бой
31-летний британский боец и пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Пэдди Пимблетт высказался в преддверии поединка с 37-летним американским атлетом Джастином Гэтжи.

«После этого боя он физически уже не будет прежним. А я буду. Я останусь точно таким же. Устрою ему такую трёпку, какой у него ещё не было. Могу это обещать. Но для меня это всего лишь просто ещё один бой», — приводит слова Пимблетта издание MMAJunkie.

Пэдди и Джастин сразятся в ночь на 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). На кону будет стоять временный титул в лёгком весе в связи с паузой в карьере действующего чемпиона Илии Топурии.

