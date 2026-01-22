Ник Диаз: я был заперт более года. Близкие держали меня там из-за собственных мотивов

Бывший боец UFC американец Ник Диаз опубликовал и затем удалил сообщение в социальной сети X, в котором обратился к своему брату Нейту. В посте он рассказал о своём принудительном пребывании в реабилитационном центре и посоветовал брату «очистить» своё окружение.

«Всем, кто обсуждает мою жизнь и хочет контролировать меня, я говорю: вам это больше не удастся.

Я был заперт более года, и те, кого я считал самыми близкими, держали меня там из-за своих собственных мотивов. Этот старик, который продолжает утверждать, что действует в моих интересах, и является представителем моей семьи, должен быть дискредитирован. Всё, что он говорит, — это чушь, и я не хочу больше слышать это от человека, который пытается удержать меня с помощью негатива, а все эти ютуберы на его стороне — мошенники, которые начинают срань ради просмотров. Из-за них мой круг общения теперь небольшой, и я понимаю, почему так получилось.

Что касается моего брата Нейта, я не знаю, в чём его проблема, но тебе нужно избавиться от этих дерьмовых болтунов в своей компании, чтобы сохранить её настоящей, потому что с ними стыдно общаться.

Всё, наслаждайтесь жизнью, будьте позитивны и наслаждайтесь свободой», — написал Диаз в посте.