Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ник Диаз: я был заперт более года. Близкие держали меня там из-за собственных мотивов

Ник Диаз: я был заперт более года. Близкие держали меня там из-за собственных мотивов
Комментарии

Бывший боец UFC американец Ник Диаз опубликовал и затем удалил сообщение в социальной сети X, в котором обратился к своему брату Нейту. В посте он рассказал о своём принудительном пребывании в реабилитационном центре и посоветовал брату «очистить» своё окружение.

«Всем, кто обсуждает мою жизнь и хочет контролировать меня, я говорю: вам это больше не удастся.

Я был заперт более года, и те, кого я считал самыми близкими, держали меня там из-за своих собственных мотивов. Этот старик, который продолжает утверждать, что действует в моих интересах, и является представителем моей семьи, должен быть дискредитирован. Всё, что он говорит, — это чушь, и я не хочу больше слышать это от человека, который пытается удержать меня с помощью негатива, а все эти ютуберы на его стороне — мошенники, которые начинают срань ради просмотров. Из-за них мой круг общения теперь небольшой, и я понимаю, почему так получилось.

Что касается моего брата Нейта, я не знаю, в чём его проблема, но тебе нужно избавиться от этих дерьмовых болтунов в своей компании, чтобы сохранить её настоящей, потому что с ними стыдно общаться.

Всё, наслаждайтесь жизнью, будьте позитивны и наслаждайтесь свободой», — написал Диаз в посте.

Сейчас читают:
«Я поменял ММА». Хабиб восхищается своей знаменитой речью — а о чём она?
«Я поменял ММА». Хабиб восхищается своей знаменитой речью — а о чём она?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android