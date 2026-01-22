Скидки
Видео: ударная тренировка Умара Нурмагомедова во время весогонки перед UFC 324

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 30-летний российский боец смешанных боевых искусств Умар Нурмагомедов, выступающий под эгидой UFC, проводит ударную тренировку во время весогонки перед турниром UFC 324.

Нурмагомедов, являющийся бывшим претендентом на титул в легчайшем весе (до 61 кг), на турнире в Лас-Вегасе проведёт поединок с 38-летним бразильским атлетом и бывшим двукратным чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейреду
25 января 2026, воскресенье. 04:15 МСК
Умар Нурмагомедов
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Россиянин дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету семь побед и одно поражение. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году. Всего на его счету 14 побед, пять поражений и одна ничья.

