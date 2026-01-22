Пимблетт: могу обогнать Хабиба и Махачева и стать лучшим легковесом в истории UFC

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что у него есть потенциал стать величайшим легковесом в истории лиги.

«Вижу я для себе путь к тому, чтобы обогнать Хабиба и Махачева в гонке за звание лучшего легковеса в истории? Конечно. Зачем же тогда заниматься этим спортом, если ты не считаешь, что можешь сделать это? Бессмысленно быть бойцом ММА, если ты не уверен, что можешь добиться этого. В любом случае я уже на вершине. Многие люди говорят обо мне 24 часа в сутки семь дней в неделю, но, когда у меня на талии будет титул, это станет пустой тратой времени с их стороны», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.