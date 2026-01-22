Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт: могу обогнать Хабиба и Махачева и стать лучшим легковесом в истории UFC

Пимблетт: могу обогнать Хабиба и Махачева и стать лучшим легковесом в истории UFC
Комментарии

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что у него есть потенциал стать величайшим легковесом в истории лиги.

«Вижу я для себе путь к тому, чтобы обогнать Хабиба и Махачева в гонке за звание лучшего легковеса в истории? Конечно. Зачем же тогда заниматься этим спортом, если ты не считаешь, что можешь сделать это? Бессмысленно быть бойцом ММА, если ты не уверен, что можешь добиться этого. В любом случае я уже на вершине. Многие люди говорят обо мне 24 часа в сутки семь дней в неделю, но, когда у меня на талии будет титул, это станет пустой тратой времени с их стороны», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»
Пимблетт — идеальный болтун. Но в топе UFC он выглядит «пассажиром»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android